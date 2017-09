MIGUEL NAVARRO| El tuit de Gerard Piqué en defensa del voto libre en el referéndum por la independencia de Cataluña ha levantado filias y fobias en la sociedad española. Michel, técnico del Málaga. ha manifestado que entiende al central catalán y que si a él le ofrecieran un puesto de trabajo en Rusia también lo aceptaría. Por otro lado, Guardiola ha sorprendido con una declaraciones en las que afirma que se ve como seleccionador español, cuando públicamente ha manifestado su deseo de votar por la independencia del que considera “su país”.



“Es su decisión. Si a mí me ofrecen un trabajo en Rusia, yo aceptaría, aunque dijese que soy español. En eso no tengo nada que decir. Es una elección que debería hacer él y no creo que afecte porque se trata de un asunto personal”, afirmó Michel en sala de prensa.

El propio Gerard Piqué manifestó que para él siempre fue un orgullo defender la camiseta de España:“Siempre he dicho que jugar con la selección es un orgullo y una motivación enorme”. Sin embargo, sus manifestaciones públicas a nivel político se alinean en torno a una decisión en apariencia democrática que excluye en el voto al resto de España en la decisión por Cataluña y que sólo piden los partidos nacionalistas.

Guardiola se ve en un futuro compitiendo Eurocopas y Mundiales…¡Con España!

El técnico catalán del Manchester City fue cuestionado sobre si en un futuro se ve entrenando a una selección. Guardiola, ante la pregunta de Lineker de si elegiría España o Cataluña, el de Santpedor, claro defensor de la nación catalana, su independencia e incluso la represión del Estado español, se inclinó por elegir la Selección española.