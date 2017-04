Míchel defiende su honor: “Es imposible que me deje ganar en el Málaga-Real Madrid”

ANTONIO MOHEDANO | Míchel González ha querido zanjar todo tipo de rumores sobre el Málaga-Real Madrid de la última jornada de Liga. El técnico blanquiazul, harto de especulaciones y continuas críticas procedentes desde Barcelona, desmintió varios titulares publicados tras su entrevista en El Larguero.

Míchel quiere ganar al Real Madrid como entrenador del Málaga

“He hablado y lo han cortado. Cualquiera que escuche la charla o me escuche en la radio es imposible que deduzca que me voy a dejar ganar, que quiero que gane otro. Es imposible que yo me deje ganar. Primero es no conocerme. Tengo amigos del Barça, Atleti y Madrid. Juegue contra quien juegue, ¿Cómo le voy a decir a mis jugadores, oye, hoy…. En mi plantilla hay jugadores del Barça, Madrid y Atleti, pero, por encima de todo, son del Málaga. Los hay sensatos y tontos en todos los clubes, pero nadie que pueda sospechar nada de mis palabras. Mi interés está en el Málaga, todo es desconocimiento, más que maldad. Hace tanto daño un tonto… no voy a decir un hijo de puta”, explicó en Radio Marca.

Míchel, como ante el Real Madrid, buscará el triunfo contra el Sevilla

Míchel, que certificó la permanencia del Málaga en Primera División después de ganar al Granada el pasado fin de semana, avisa de que no especulará contra el Sevilla la próxima jornada: “Me da igual el Sevilla o el equipo de mi madre. Se portaron conmigo de manera muy buena cuando los resultados no fueron los mejores. Pero, insisto, a mí me da igual el rival. Si es un rival cercano con el que hay rivalidad, mucho mejor. Podemos ganar”, declaró sobre el club hispalense, al que dirigió entre 2012 y 2013.