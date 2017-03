Monchi confirma que su salida del Sevilla es por agotamiento: ¿qué pasará con Sampaoli?

ANTONIO MOHEDANO | Monchi tiene claro por qué se marcha del Sevilla. El mejor director deportivo de Europa reveló en rueda de prensa los motivos de su salida 16 años después de aterrizar en las oficinas del Ramón Sánchez Pizjuán.

Los motivos de la salida de Monchi del Sevilla, personales

“No es un tema profesional, es un tema muy personal. Las razones están en consonancia con el agotamiento. Han sido 29 años (portero y ejecutivo) con un nivel de exigencia muy grande. Ya en mayo quise irme y me equivoqué en las formas y en el momento, pero mi idea seguía latente. No hay que buscar muchas más razones, es solo eso. Es un tema personal, de necesidad de cambio”, explicó el de San Fernando en su despedida, en la que compareció ante los medios junto al presidente José Castro.

Pese a que no continuará trabajando para los hispalenses la próxima temporada, el gaditano quiso mandar un mensaje de reconocimiento a la entidad: “El esfuerzo que ha hecho el club no tiene nombre. Hasta que no llega el momento y ves los gestos, no te das cuenta del cariño. Han intentado convencerme de todas las maneras posibles, con cariño, con más protagonismo, con el tema económico, con una oferta que en ningún caso alcanzaré a ganar fuera de aquí, seguro”, señaló.

Monchi, tras anunciar su salida del Sevilla: “La Roma está ahí…”

Desde hace varias semanas, el futuro de Monchi ha sido asociado al de la AS Roma, rumores que se ha encargado de desmentir en su despedida: “No tengo nada firmado con nadie. La Roma está ahí, pero hay otros clubes”, indicó. El Real Madrid, según adelantó Canal Sur a principios de marzo de 2017, es otra de las opciones que partirían con más opciones para hacerse con sus servicios.

Con el hombre milagro fuera de los planes del Sevilla a partir de este verano, las dudas se ciernen ahora sobre un Jorge Sampaoli que siempre ha ligado su continuidad a la de Monchi: “Lo más importante es Sevilla, pero deben saber que si no está Monchi habrá que planificar“, declaró el pasado febrero. El interés del FC Barcelona en convertirle en sustituto de Luis Enrique, además del adiós del ejecutivo, podrían provocar que el técnico argentino también tomara la puerta de salida de Nervión.