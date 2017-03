Monchi sería un fichaje galáctico para el Real Madrid

ULISES SÁNCHEZ-FLOR | Florentino Pérez es partidario de tener a los mejores en todos los puestos. En el césped, en en el banquillo y en los despachos. Lleva un tiempo circulando la información de que Monchi, el reputado director deportivo del Sevilla, es un objetivo del presidente del Real Madrid para reforzar el área deportiva. La primera impresión desmonta una sociedad con diferente criterio en materia de fichajes. Florentino tiene claro que el modelo pasa por dar prioridad a Galácticos o Súper estrellas y para eso no hace falta tener ojo clínico. Basta con pulsar la opinión del entrenador.

Monchi encajaría en el Real Madrid

Pero Monchi está ahí, en el mercado, y a la vuelta de la esquina hay unas elecciones presidenciales donde Florentino pretende dar un impulso al proyecto. El Madrid puede fichar jugadores, pero no sería extraño encajar a Monchi. Sobre todo desde el escarmiento que sufrió el presidente con el bochornoso episodio de la eliminación en la Copa, en Cadiz, por alineación indebida de Cheryshev. Un fallo estructural que desprestigió la imagen del club. Con él quizás no habría sucedido. Florentino también está en alerta con la amenaza de los clubes ingleses. Cada año tienen más dinero y encarecen el mercado. Monchi es una pieza que no tiene y le puede ayudar a encontrar talentos ocultos y emergentes.

Monchi no cierra la puerta a su fichaje por el Real Madrid

Monchi no dice ni que sí ni que no a un posible interés del Real Madrid. Lo que sí sabemos es que se quiere ir del Sevilla. Ofertas tiene y muchas. ¿Encajaría el de San Fernando en el Real Madrid? Un profesional de su trayectoria, contactos y reputación no sobra si entiende y acepta cuál es la filosofía de un club especial que basa su modelo deportivo-económico en el rendimiento de los cracks en el campo y en el marketing. Monchi lo puede ver como un reto para superarse después de triunfar en el Sevilla.