JUANMA PÉREZ-NOYA | Álvaro está harto. Cuando regresó a Chamartín pensaba que tendría más minutos y en partidos de mayor relevancia. Ahora tiene claro que la titularidad es una quimera. Morata sigue acumulando goles, pero ya sólo piensa en irse del Real Madrid. El club no quiere venderle y sólo accederá a dejarle ir con por una oferta mareante.

Morata quiere irse a la Premier League

Con 12 goles en 1059 minutos en LaLiga, el canterano cree que no puede ofrecer mejor rendimiento. Álvaro va a tanto por partido; una media que dobla los registros de Benzema. Aun así, sabe que seguirá siendo suplente. Ya sea por detrás de Karim, o por el delantero que fiche el Real Madrid este verano.

Ante esta situación, el de Pozuelo mira hacia el futuro. Hace unos días, de hecho, Morata avisó de que se puede ir a la Premier League.

“El año pasado me llamaron Pochettino y Conte para irme a Inglaterra. Si algún día tengo que marcharme me iré allí. Estoy feliz aquí, pero si llega una oferta y quieren venderme, no cerraré la puerta”, afirmó en una entrevista en ‘The Guardian’.

El Real Madrid no quiere venderle

El ’21’ es joven, canterano, español y le gusta a Zidane. Además, pese a jugar ante rivales menores, cumple cuando se le necesita. Sus goles casi siempre acaban dándole puntos al club. Es un revulsivo de lujo que, además, da la talla cuando es titular.

Por tanto, el Real Madrid no moverá ficha. Si Morata quiere irse, es él quien debe llamar a la puerta. Cuando lo haga, seguro, se la cerrarán. Sólo comenzará a entornarse cuando aparezca una cantidad mareante: 80 millones de euros. Nunca menos.

El Chelsea es el destino natural de Morata

Muy pocos equipos pueden pagar una cifra así. Únicamente, aquellos que estén sobrados de músculo financiero y quieran al madridista a toda costa.

La salida de Morata acercaría a Mbappé al Real Madrid

En este perfil, sólo encaja el Chelsea. Los londinenses tienen dinero suficiente y, además, Conte es un enamorado del jugador. Ya se lo llevó a la Juve y, ahora, quiere repescarle para los ‘blues’.

El Chelsea regresará a la Champions el año que viene y Abramóvich tirará de chequera para hacer un proyecto ganador. Por otro lado, Diego Costa sigue en guerra con su entrenador. El técnico necesita a un nuevo ariete ante la más que probable salida del brasileño.

Por tanto, se espera un verano movido en las oficinas del Bernabéu. Morata pedirá salir en dirección a Londres y el Real Madrid exigirá 80 millones por él. Si el Chelsea los paga, Mbappé verá más cerca su sueño de vestir de blanco.