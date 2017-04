DAVID DE LAS HERAS | Álvaro Morata se abre la puerta del Real Madrid. El delantero ha concedido una entrevista al diario inglés The Guardian y ha reconocido que se plantea su salida. Necesita jugar más, con regularidad y cada domingo. La presencia de la BBC en ataque, indiscutibles para Zidane, le hará replantearse su situación. Dice estar feliz en el Real Madrid, pero a sus 24 años siente que tiene que explotar de una vez.

A Morata le atrae jugar en la Premier League

El internacional español no oculta su deseo de probar una aventura en la Premier League. “El verano pasado me llamaron Pochettino y Conte para irme a Inglaterra. Estoy feliz en el Real Madrid y el club me apoya. Pero si llega una oferta y quieren venderme, no cerraré la puerta. Me encantó Italia, pero si algún día tengo que marcharme del Real Madrid me iré a la Premier League”, ha manifestado. Es la prueba de que el Chelsea y el Tottenham pueden ir a por él en el próximo mercado de verano.

“La situación es difícil”

“Necesito partidos como titular. Continuidad y en los tres últimos años no lo he tenido. Pienso que puedo alcanzar un mayor nivel. Es difícil jugar diez minutos un partido. Luego veinte otro. Luego dos semanas hasta jugar otra vez. Es una situación difícil, hasta que un día cambia”, son las palabras sinceras del delantero. En ellas desvela su inquietud por la falta de minutos en el Real Madrid.

“Tengo que explotar ya”

Lleva el Real Madrid en el corazón, pero quiere ser protagonista en más partidos. Si no es en España será en otro lado: “Debuté hace siete años con Jose Mourinho, ya ha pasado tiempo, tengo que explotar ya. Necesito jugar cada domingo, pero eso no depende solo de mí”.