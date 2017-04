JUANMA PÉREZ-NOYA | En El Molinón, la estrella fue Isco. Sin embargo, el Madrid tampoco habría ganado sin el gol de Morata. Otro más. Álvaro sigue aprovechando sus minutos y ya lleva 17 goles en todas las competiciones. De ellos, 12 han sido en LaLiga. Uno cada 88 minutos. Más tantos y mejor promedio que Benzema.

Morata es el segundo mejor goleador del Real Madrid en LaLiga

21 partidos jugados, 1059 minutos y 12 goles. Estas son las estadísticas de Morata en lo que va de LaLiga. Aun así, Álvaro sigue siendo el suplente de Benzema. Karim lleva 9 tantos en 24 partidos (1565 minutos). Su promedio es de una diana cada dos partidos. La mitad de efectivo que el canterano, que va a gol por encuentro.

Solo Cristiano (19) y Morata (12) suman más goles que Isco (9) con el Real Madrid en #LaLigaSantander… 💥#SportingRealMadrid pic.twitter.com/HveBmiOcH9 — LaLiga (@LaLiga) 15 de abril de 2017

Los números están del lado del ’21’, pero el delantero de Zidane es Benzema. Morata lo sabe y ya avisado de que puede irse a la Premier League.

“El verano pasado me llamaron Pochettino y Conte para irme a Inglaterra. Estoy feliz en el Real Madrid y el club me apoya. Pero si llega una oferta y quieren venderme, no cerraré la puerta. Si algún día tengo que marcharme del Real Madrid me iré a la Premier League”, afirmó en una entrevista en ‘The Guardian’.

La ‘resurrección’ de Benzema le cierra la puerta

En esta temporada, Álvaro ya ha marcado más goles que en ninguna otra campaña. Con la Juventus convirtió 15 tantos en la 14/15 y 12 en la 15/16. Ahora, en el mejor momento de su carrera, ve cómo Karim le cierra la puerta.

Su situación es especialmente preocupante porque, además, ahora Benzema sí está bien. El galo lleva un mes liderando el juego ofensivo del Madrid. Él mismo reconoce haber bajado 5 kilos y se nota en el campo. Por tanto, si Morata ya era suplente cuando el ‘9’ no estaba bien, ahora sabe que es imposible ser titular.

En el próximo mes y medio, se decidirá el futuro del canterano. Florentino necesitará dinero para los grandes fichajes de este verano y, si llega una buena oferta por el de Pozuelo, su salida es más que probable.