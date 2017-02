ULISES ŚANCHEZ-FLOR | Morata todavía no ha jugado ningún partido de Liga, como titular, en lo que va de año. El delantero internacional español se impacienta, calla y aguarda las decisiones de un Zidane que parece querer darle a Benzema la condición de intocable. Vino para tener minutos y el balance no es positivo. Juega menos de lo que esperaba y esto puede provocar que, al final de la temporada, escuche a los clubes interesados. Entre ellos, el que más le quiere es el Chelsea. Aunque su deseo sería quedarse y jugar más en el Real Madrid. Veremos qué cantidad de partidos y minutos juega en lo que queda de temporada. Pero lo importante es que sólo ha entrado en el once en el partido de Copa ante el Celta (18 de enero). El banquillo le quema.

Zidane tiene que elegir entre Benzema y Morata para los partidos contra Osasuna, en Liga, y Nápoles, de Champions. ¿Quién tiene que jugar ante el conjunto ‘rojillo’ y el equipo italiano? ¿Rotará a Morata y Benzema? Es el dilema que tiene que resolver el entrenador del Real Madrid para estos dos próximos compromisos en los que el equipo se juega mantener el liderato (pese a tener dos partidos aplazados) y obtener un buen resultado en el primer enfrentamiento contra el Nápoles de los octavos de final. Es la decisión más esperada de Zizou, que medita que cada uno sea titular y así afrontar la cantidad de partidos que vienen a partir de ahora.

Morata tiene condiciones para fajarse en El Sadar

Morata podría ser la novedad en el once contra Osasuna. Para Benzema quedaría el partido con más cartel, el que se va a disputar el miércoles de la semana que viene. La Champions para el francés y la Liga para el español. Morata tiene condiciones para fajarse en un campo (El Sadar) y ante un rival (Osasuna) que presentará batalla en un encuentro de máxima dificultad y un ambiente de presión. Osasuna necesita los puntos para salir del descenso, pero el Real Madrid está obligado a no fallar para mantenerse en el liderato. Morata espera con expectación la decisión de un Zidane que no acaba de darle más continuidad en el once.