JUANMA PÉREZ-NOYA | Nadie lo esperaba pero, con total transparencia, Mourinho desveló el pulso que mantuvo con Florentino Pérez para hacerse con Morata. El Manchester United intentó el traspaso pero, al ver que el Real Madrid no estaba dispuesto a negociar a la baja, acabaron fichando a Lukaku.

O llega una oferta de 90 millones, o Morata no se irá

Ni 70+5, ni 75+5, ni ninguna otra fórmula que no alcance los 90 kilos. En el Bernabéu han fijado ese precio para su canterano y no aceptarán ninguna oferta inferior.

La razón es que no tienen necesidad de vender. Es Álvaro quien quiere irse en busca de minutos de calidad. Por tanto, si sale, lo harán en las condiciones que ellos establezcan.

“El interés era obvio y público. Como lo es, que no hemos llegado a un acuerdo. Es lógico porque el Madrid está en su derecho de poner el precio que quiera por uno de sus jugadores”, reveló ‘The Special One’.

Cobrando 90 millones, sí se lanzarían ahora a por Mbappé

“No tengo que hacer críticas, ni al Madrid ni a mi club, que ha intentado llegar a un acuerdo y no lo ha conseguido”, zanjó Mourinho.

Morata tampoco se irá al Chelsea si no suben su oferta

En realidad, los ‘red devils‘ no quisieron dejar al madrileño ‘compuesto y sin novia’. Simplemente, consideraron excesivas las peticiones blancas. El Chelsea de Conte, de momento, está en la misma dirección.

La puja de los londinenses no sube de 70 millones por Morata. Así, ante este panorama, lo más probable es que el ariete continúe en Chamartín. Además, como consecuencia de ello, Mbappé seguiría una temporada más en Mónaco.

El galo es el gran objetivo de Florentino Pérez y Zidane. Sin embargo, creen que le falta rodaje para darle la titularidad del Real Madrid. Tampoco creen que deban pagar más de 100 millones para dejarle en el banquillo y cortar su progresión.

Sólo si ingresan esos 90 kilos, estarán dispuestos a acelerar los acontecimientos. Sin Morata, Kylian sí tendría más oportunidades. Hasta que Benzema o Álvaro no abandonen el club, Mbappé no tiene hueco. Ni en el once, ni casi en el banquillo.