MIGUEL NAVARRO| Mourinho ha roto su silencio sobre el posible fichaje de De Gea por el Real Madrid el próximo verano. El ‘Special One’ ha admitido que primero hablará con el tanto Florentino como José Ángel Sánchez si realmente quieren ficharlo.

“Florentino Pérez y su mano derecha, Ángel Sánchez, son dos personas del mundo del fútbol de las que no digo sólo trabajé con ellos y ya. Seremos amigos para siempre, grades amigos. Y los amigos hablan y son honestos”, afirmó Mourinho.

“Así que si al final de la temporada quiero a uno de sus jugadores o ellos quieren a uno de los nuestros no lo haremos a través de la prensa. Intercambiaremos mensajes. Seremos muy directos. Por eso es uno de los clubes que no me preocupa en absoluto”. Mourinho, de esta manera, deja condiciona los movimientos del Real Madrid a la amistad que tiene con sus antiguos dirigentes.

Sobre la permanencia de De Gea en el Manchester United, el portugés fue tajante: “No tengo nada que decir porque no voy a hablar de cosas hipotéticas. Lo único que es real es que es mi jugador, estoy contento con él, sé que él está contento conmigo y no hay nada más, absoltamente nada más”.



