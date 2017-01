El Consejo de la FIFA decidió hoy ampliar de 32 a 48 los equipos que participarán en la Copa del Mundo a partir de 2026, según anunció hoy la entidad en su página web.

The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:

16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting.

— FIFA Media (@fifamedia) 10 de enero de 2017