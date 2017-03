JUANMA PÉREZ-NOYA | Nasri y N’zonzi salen señalados del King Power Stadium. El Leicester acabó con el sueño del Sevilla en la Champions, en parte, por los errores de los dos franceses. Aun así, el vestuario hispalense evitó culpabilizarles.

Sampaoli pide que Nasri se quede en el Sevilla

El técnico era uno de los más hundidos tras el partido. Jorge no quiso hablar de su renovación y, de hecho, afirmó que no se ve en el Barça, sino “totalmente dolorido, en la cama, pensando que se me fue un sueño”.

Sampaoli sí reconoció que fallaron demasiadas ocasiones, aunque evitó hablar del penalti marrado por N’zonzi.

Después, al opinar sobre Nasri, pasó de puntillas por su roja. “Mientras estuvo en el campo, nos ayudó un montón. No puedo valorar la expulsión porque no vi la jugada“, explicó en los micrófonos de ‘Atresmedia’.

“Nos da mucho bueno y ojalá se quede“, zanjó sobre el futuro del centrocampista en el Sánchez-Pizjuán.

Pepe Castro sí señaló a Nasri, asegurando que “se equivoca”

Menos benevolente que Sampaoli fue el presidente del club. Pepe Castro recriminó las penas máximas erradas a Correa, en la ida, y a N’zonzi, en Leicester. “A este nivel no se pueden fallar dos penaltis en una misma eliminatoria”, dijo.

No podemos fallar dos penaltis y Nasri se equivoca dejándonos con uno menos

Pese a que Pepe Castro habló de mala suerte, sí cargó contra Samir. “Nasri se equivoca, la verdad. Le provocan, pero Vardy no tenía tarjeta y él sí. Quedarnos con uno menos ha sido muy duro“, reconoció.

Escudero, Sarabia y Rami dan la cara por ellos

“El fútbol ha sido injusto con nosotros”, aseguró Escudero, que tuvo la ocasión más clara del Sevilla en un disparo al larguero.

“Los penaltis son cosas de suerte y su portero también estudia a los lanzadores. N’Zonzi estaba convencido de lanzarlo, se lo han parado y no hay que darle más vueltas”, le defendió. Sobre la roja a Nasri, el lateral reconoció que, al quedarse con diez “ha sido más difícil”. “Pero no puedo juzgar la acción porque no la he visto”, corrigió después.

Más claro fue Sarabia, que reveló que “el vestuario está fastidiado porque hemos tenido la eliminatoria”. “Hemos tenido dos penaltis y ahí ha estado la eliminatoria. Es verdad que los estamos fallando y que debemos mejorar, pero el vestuario debe estar unido”, explicó.

El canterano madridista añadió que “Nasri sabe que se ha equivocado“, pero dejó claro el mensaje de la plantilla: “nosotros debemos defenderle”.

Mucha fuerza a todo el sevillismo !!! Son muy grandes — Ever banega (@Ever10Banega) 14 de marzo de 2017

Los jugadores del Sevilla salieron hundidos del King Power Stadium. Incluso algunos que ya no están en la disciplina hispalense, como Banega, dejaron claro su malestar en las redes sociales.

Franceses, como N’zonzi y Nasri, es Adil Rami. Su compatriota fue uno de los últimos en salir a zona mixta, e insistió en el mensaje de unidad. “Este club es una familia y no debemos culpabilizar a nadie“, sentenció.