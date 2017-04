MIGUEL NAVARRO| El Barcelona ha llevado a cabo una estrategia sin precedentes a nivel jurídico para forzar al TAD y hacer que Neymar juegue el Clásico. Presentó el recurso más tarde pero dentro de plazo amparado en una normativa de rango superior al Código Disciplinario. El objetivo era que llegara después de la reunión del TAD para conseguir la cautelar hasta nueva reunión.



El Barça entiende que existe una contradicción normativa entre lo que dice el Código Disciplinario de la Federación y lo que dice el artículo 90 de la ley 39/2015, que es de rango superior.

Atendiendo al código federativo, las sanciones son de ejecución inmediata, mientras que la ley dispone que las sanciones no son ejecutables hasta que no se resuelva la vía administrativa.



En otras palabras, entendiendo esta contradicción, el Barça entiende que, si presentaba el recurso después de la reunión del TAD pero dentro de plazo -tienen 15 días- conseguirían la cautelar puesto que la sanción no se podría hacer ejecutable mientras exista un recurso.

Si el organismo no resuelve, Neymar podría jugar el domingo al quedar automáticamente suspendida la sanción de forma cautelar.

La Federación Española estaba al tanto y el TAD ha confirmado que no se volverán a reunir

Con esta estrategia llevada a cabo por el Barça, el propio club consultó previamente a la Federación.

La respuesta ha sido que no ha podido trasladar una respuesta al sentar el caso de Neymar un precedente.

Por otro lado, el presidente del TAD ha anunciado que no se reunirán de urgencia. En el caso de que no se produzca finalmente la reunión y no resuelven sobre el recurso, la ley permitiría la alineación de Neymar el domingo, puesto que la vía administrativa seguiría abierta y la sanción quedaría suspendida.