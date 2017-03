ULISES SÁNCHEZ-FLOR | Vayan descontando el dinero del traspaso de Neymar que, por cierto, todavía no sabemos con exactitud en cada eliminatoria que pase el Barcelona en esta Champions. Con su decisiva aportación en la remontada contra el PSG ya vale menos. Este tipo de jugadores acaban dando más éxitos deportivos y rendimiento económico que fracasos. Una reflexión para reiterar que había sido mejor ser claros con el precio de su traspaso desde un principio. El Barcelona se habría ahorrado el lío judicial que le acompaña. No es el momento para recordar episodios amargos y sí para disfrutar de lo que fue una noche histórica.

PUBLICIDAD

Neymar generó cuatro goles frente al PSG

Neymar hizo dos tantos, provocó un penalti y dio la asistencia del gol de Sergi Roberto. Una actuación completísima. El brasileño fue el artífice de la clasificación histórica para los cuartos de final de la Champions y salva la ruina económica que habría significado una eliminación. 40 millones de euros, aproximadamente, si ahora el Barcelona sigue en su camino hasta la final. Neymar evita el descalabro económica y el deportivo.

Su decisiva actuación también ayudará a que el club siga haciendo caja para la costosa renovación de Messi. Lo que son las cosas. Da la razón a la corriente que hay en la directiva azulgrana de que a Messi no hay que pagarle todo lo que pide y que no sería tan bueno en tantos partidos si no tuviera jugadores como Neymar a su lado. Le costó el cargo a un dirigente.

PUBLICIDAD

Neymar, el mejor del Barça en la remontada ante el PSG

Neymar se fue del Camp Nou con el premio al mejor jugador del partido. El partido lo gobernó hasta el punto de que tuvo la personalidad y la responsabilidad de lanzar el segundo penalti en presencia de Messi. El argentino cedió. No fue un acto de generosidad. Fue un reconocimiento a la seguridad y superioridad que estaba mostrando el brasileño, pletórico de confianza e inspiración. Neymar se hizo gigante en una noche histórica. De esas que le hacen uno de los grandes. Naymar pagó la cuenta.