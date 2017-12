MIGUEL NAVARRO| El PSG firmó una decepcionante actuación en el Allianz Arena ante el Bayern de Munich. El cuadro parisino no solo cayó derrotado sino que en la primera parte fue una de las peores actuaciones del equipo de Emery. Al-Khelaifi ya ha dado un toque y advierte de la lección recibida. El jeque teme que el equipo se caiga después de haber invertido una ingente cantidad de millones.

“No jugamos. Estoy muy decepcionado con el resultado, con la calidad del juego, especialmente en el primer período. Después mejoramos, pero no lo suficiente para lograr la victoria. Fue un gran partido, jugamos contra un gran Bayern, un gran equipo de Europa, no esun club pequeño. Pero nosotros tenemos grandes jugadores, no venimos aquí para llevarnos un 3-1. Soy optimista para el futuro, pero no dimos todo lo que podíamos en este juego. Nos sirve de lección a todos. Terminamos primero, sí, pero debemos prepararnos bien para los octavos”, afirmó Al-Khelaifi.

En diciembre de 2016, tras sufrir una racha de dos derrotas y dos empates en cinco partidos, Al-Khelaifi ya le puso el ojo encima al entrenador español, que salió adelante con una gran reacción de 14 victorias y 2 empates, incluyendo la goleada al Barça en París. El 6-1 del Camp Nou se disimuló con quejas varias, pero con el nuevo curso, lo dejó claro el presidente, se acabaron las excusas.

L’Equipe ya habla de Alerta Roja en el PSG

El diario francés ya habla de “Alerta Roja” como titular a la primera crisis del PSG de Neymar. En Francia, más allá del resultado en sí, muestra su preocupación por la imagen dada en Alemania. Al único jugador que salvan es a Kylian Mbappé. El delantero francés rompió un récord de precocidad en Champions y fue el jugador más incisivo de los parisinos en el Allianz.

¡Alerta Roja! L’Equipe advierte de los problemas del PSG tras sus segunda derrota consecutiva 🔴🔵😲🇫🇷⚽️👇https://t.co/NREHbDGrOx pic.twitter.com/uLg1YRrsDj — PUNTO PELOTA (@puntopelota) December 6, 2017