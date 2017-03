ANTONIO MOHEDANO | Neymar Jr está de dulce. El delantero, autor de un golazo frente a Uruguay (1-4), acumula ya 51 tantos con la selección brasileña con tan solo 25 años.

PUBLICIDAD

Neymar ya suma 51 goles con Brasil

Después de un inicio de temporada titubeante, ha extrapolado su excelente momento en el Barça a la canarinha, con la que suma más dianas que las que llevaban Leo Messi (27) y Cristiano Ronaldo (22) con Argentina y Portugal a su edad. Palabras mayores. Además de las incontestables estadísticas del de Mogi das Cruzes, su trascendencia en el juego es cada vez mayor. Tira del carro del equipo y muestra un compromiso ejemplar tanto con su club como con su país.

A pesar de las amenazantes declaraciones de rivales como el charrúa Alejandro Silva en la previa -“A Neymar habrá que darle unas buenas pataditas”-, el atacante no se escondió. Pidio el balón una y otra vez, lo movió con la alegría que le caracteriza, firmó una vaselina espectacular y hasta tuvo tiempo de protagonizar una jugada maradoniana que no terminó dentro por poco. Como demuestra cada jornada en LaLiga, la dureza con la que se emplean los rivales no le preocupa.

PUBLICIDAD

Neymar, a solo 26 goles de Pelé con Brasil

Tras superar el medio centenar de tantos con sus compatriotas, el atacante es el cuarto máximo goleador de la historia de Brasil. Romario (55), Ronaldo Nazário (62) y Pelé (77) son sus próximas víctimas y no es extraño que las supere en los próximos años. Con el estrepitoso fracaso del Mundial de 2014 anclado en el pasado, en la verdeamarelha miran hacia adelante aferrándose a talentosos jugadores como Coutinho, Douglas Costa o el propio Ney.

¿Logrará Neymar mantener el altísimo nivel mostrado en 2017? ¿Sucederá definitivamente a O Rei Pelé en el trono brasileño? ¿Llegará a Rusia 2018 con la vitola de mejor futbolista del planeta?