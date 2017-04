PUBLICIDAD

ULISES SÁNCHEZ-FLOR / Las lágrimas de Neymar tras caer eliminado de la Champions contra la Juventus están dando la vuelta al mundo. La imagen de la estrella brasileña llorando y consolado por Dani Alves han provocado un enorme impacto mediático. Neymar se derrumbó en el césped del Camp Nou y en el vestuario.

Busquets fue el encargado de llevarle del campo al túnel de vestuarios. Tuvo que ser animado por sus compañeros y Luis Enrique. Son las lágrimas de la derrota, la decepción y el fracaso deportivo.



Hay quien no se las cree y las califica de exageradas. Sorprende que se quedara en el centro del campo para que las cámaras le enfocaran. Lo cierto es que Neymar estaba bastante afectado. Lo reconoció después Dani Alves. El ex azulgrana, que no se separó de su compatriota, comentó que “le dije a Neymar que así es la vida. Por desgracia tuvimos que enfrentarnos”.

Estos son los motivos por los que se vio a Neymar roto

Buscaba la consagración: Neymar había reconocido recientemente que estaba en el mejor momento de su carrera. Lideró la remontada contra el PSG (6-1) en una noche histórica. Buscaba consagrarse, con otra gran actuación, ante la Juventus. Sentía que podía llegar la segunda gran remontada. Fueron lágrimas de impotencia.

Conseguir la gran gesta: Neymar buscaba hacer historia. Tras ganar la medalla de oro olímpica en Brasil aspiraba esta temporada a la Champions. Incluso, a otro triplete. La eliminación de la competición europea le restará foco.

La presión acumulada: Es un chico joven al que le afecta la presión deportiva y extradeportiva. La responsabilidad por demostrar que tiene que marcar las diferencias en el Barcelona, justificar el gasto que hizo Bartomeu en su fichaje y renovación, y los casos judiciales que tiene pendientes en Brasil y España.

Sin Clásico: Neymar está afectado por la expulsión en Málaga y el error que cometió cuando aplaudió al cuarto árbitro. Ese gesto le costó un sanción de dos partidos y, por consiguiente, perderse el Clásico si no lo remedia un recurso de última hora.

Pérdida de ingresos: Como todas las grandes estrellas, Neymar tendrá una pérdida de ingresos por no seguir adelante en la Champions. Con acuerdos publicitarios y primas del club. Algo más material que deportivo, pero que influye en un deportista que es una multinacional.