Neymar llama a la puerta de la Premier League

DAVID DE LAS HERAS | Tras su buen partido ante el Valencia, Neymar concedió una entrevista a Pokerstars. En ella alabó el buen momento del Barça, los motivos de la remontada ante el PSG y abrió la puerta a una posible salida en el futuro hacia la Premier League, competición que admira y en la que estaría encantado de jugar.

Abre la puerta a la Premier League

Neymar fue preguntado por su opinión sobre la Premier League durante la entrevista. El brasileño sorprendió al declarar que le gustaría jugar en Inglaterra: “Es un campeonato que me sorprende y me gusta por su estilo de juego. Admito al Manchester United, Chelsea, Arsenal o Liverpool, equipos que siempre están allí peleando por el título. Y luego hay entrenadores de alto nivel como Mourinho y Guardiola. Cualquier jugador estaría encantado de trabajar con ellos. ¿Quién sabe? Me gustaría jugar allí“.

La histórica remontada ante el PSG

Pese a que ya han pasado dos semanas de aquello, Neymar dio mucha importancia a la remontada ante el PSG para afrontar el tramo final de temporada: “Todavía pensamos qué pasó allí. Fue una noche histórica, maravillosa. Necesitábamos un milagro y el Dios del fútbol nos lo dio“.

La celebración de la proeza conseguida por el Barça tampoco se quedó corta, o eso dijo el propio Neymar: “Celebramos mucho la remontada en el vestuario, los niveles de emoción eran muy elevados. No podía irme a casa sin celebrarlo con mi familia y mis amigos”.

El nivel del Leicester City

Por último fue preguntado por el Leicester City, único equipo inglés en la Champions League. Aunque se medirá al Atlético de Madrid, Neymar valoró la evolución del equipo inglés una temporada después de haber conseguido el gran hito de levantar la Premier League: “El año pasado fue muy bueno para ellos. Ganaron la competición y debemos respetarles por si se cruzan con nosotros en la Champions”.