JUANMA PÉREZ-NOYA | Todos lo sabían en el Camp Nou: la remontada del Barça era una misión ‘Messiánica‘. Sin embargo, Leo no compareció a la cita. En su lugar, lo hizo Neymar da Silva Santos Júnior. El diez fue él.

El brasileño le hizo dos goles al PSG y dio la asistencia en el tanto decisivo de Sergi Roberto. Pero ‘Ney’ fue mucho más allá. Cuando Cavani hizo el 3-1 y dejó helados a todos los culés, él se echó el equipo a la espalda para mantener viva la esperanza.

No todos los goles valen por igual. Que se lo digan a Unai Emery. El ’11’ culé ya había forzado el penalti del 3-0, pero el festival llegó cuando todo parecía perdido. Golazo de falta para el 4-1, pena máxima transformada en el 5-1 y asistencia con la zurda para dar paso al delirio.

En Punto Pelota ya habíamos redactado el manual para que el Barça remontase ante el PSG. Uno de los puntos era que Messi tuviera su día. No fue necesario.

Leo sólo apareció para transformar el polémico penalti que, precisamente, había provocado Neymar. El resto del partido, fueron Luis Suárez y el brasileño los que tiraron del carro. Por una vez, el héroe no llevaba el diez a la espalda.

WE

DID

IT!

PUBLICIDAD

💪🔵🔴 #ForçaBarça! pic.twitter.com/cbsPzkbYvv

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 8 de marzo de 2017