MIGUEL NAVARRO| El Tribunal de Arbitraje Deportivo ha decidido desconvocar la reunión al no localizar a dos miembros del Tribunal. Tal y como avanza la Cadena SER, enviarán un escrito al Barça explicando por qué Neymar no puede jugar. El Barça sigue adelante con su procedimiento y se rearma de motivos para dar entrada al brasileño después de no obtener un fallo administrativo.

PUBLICIDAD

Enrique Arnaldo, presidente del TAD, ha desconvocado la reunión que tenía prevista llevar a cabo este sábado de forma extraordinaria para conceder o no la suspensión cautelar a Neymar. El motivo de no poder realizarse esta convocatoria extraordinaria una vez presentado el recurso del Barça es la no localización de dos miembros del Tribunal.

Con esta situación, el Barça se rearma de motivos para dar entrada de inicio a Neymar en el Clásico. El Barcelona entiende que de no pronunciarse el TAD estaría en su derecho de alinear al jugador.

El Real Madrid podría alegar alineación indebida

El club blanco podría alegar alineación indebida toda vez que el futbolista está suspendido por el último órgano que juzgó su caso, el Comité de Apelación de la Federación Española.

PUBLICIDAD

En cualquier caso, el TAD tiene de plazo para reunirse o tomar una decisión sin celebrarse una reunión física hasta la horas antes del partido para resolver la solicitud de suspensión cautelar para Neymar (tiene 48 horas a partir de la convocatoria de la reunión, que fue este viernes, para reunir a los siete miembros).

De momento la jugada está saliendo redonda para los intereses azulgranas. El Barça presentó su recurso más tarde en base a una estrategia legal y con la esperanza de que el TAD ya no volviera a reunirse. Con esta decisión del organismo, el Barça tensa la cuerda y podría alinear a Neymar sin ser sancionado.