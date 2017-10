ANTONIO MOHEDANO | Álvaro Odriozola, Jonathan Viera y Aduriz ocuparán el hueco de los lesionados Carvajal, Iniesta y Morata en la convocatoria de Lopetegui para los partidos de España frente a Albania e Israel. El seleccionador nacional ha encontrado la solución en la Liga, reclutando al prometedor lateral de la Real Sociedad -titular induscible para Eusebio-, el talentoso mediapunta de Las Palmas -ha explotado a sus 27 años- y el veterano delantero del Athletic -suma 7 goles esta temporada-.

Jonathan Viera podría debutar con la absoluta gracias a Lopetegui

Pese a que solo necesitan 4 puntos para confirmar su clasificación de cara al Mundial de Rusia 2018, Julen se lleva a sus pesos pesados a las citas del Rico Pérez del próximo 6 de octubre y del 9 en el Teddy Stadium. Sergio Ramos, Gerard Piqué, Busquets o Silva tirarán del carro de una Selección en la que se han ganado su espacio jóvenes como Kepa, Saúl Ñíguez o Marco Asensio.

Piqué, protagonista en la Selección española por el referéndum

Precisamente la campeona del mundo visitará Alicante este viernes bajo la polémica presencia de Gerard Piqué, duramente criticado por su postura sobre el referéndum por la independencia de Cataluña. “Creo que puedo seguir yendo a la selección porque, de verdad, creo que hay muchísima gente en España que está en total desacuerdo con estos actos que han sucedido hoy en Cataluña. Y que de verdad creen en la democracia. Si no, no iría. Pero también puedo decir que si el mister o cualquier persona de la Federación cree que soy un problema o molesto, no tengo ningún problema en dar un paso al lado y dejar la Selección antes del 2018“, confesó tras el Barça 3-0 UD Las Palmas.