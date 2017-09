U.S.F. / Oleguer Presas, ex jugador de fútbol del Barcelona, que renunció a la selección española por sus ideas políticas se ha manifestado para apoyar a Piqué. El central del Barça escribió un tuit a favor del referéndum del 1-o que plantea la independencia de Cataluña. Oleguer defiende a Piqué y le llama valiente por expresar sus ideas.

Piqué tiene que jugar con la selección en Alicante y su posicionamiento a favor del voto en Cataluña genera divisiones. Hasta Sergio Ramos, capitán de la selección, ha manifestado que el tuit de su compañero no ayuda para que dejen de pitarle.



En este escenario, Piqué encuentra un apoyo en Oleguer. “Es valiente, sin ningún tipo de duda. Gerard es una persona inteligente. Yo no me considero inteligente, pero cuando hacemos estas cosas, somos conscientes de lo que puede venir y lo hacemos con todas las consecuencias y la plena convicción de lo que hay que hacer. Lo grave no es este tuit, sino no poder hacer un tuit para pedir el derecho a la expresión o el derecho a la autodeterminación. Interesa generar polémicas porque las polémicas venden diarios y dan clicks a las webs. Se genera este revuelo, que es lo que interesa”, dice en Catalunya Radio.

Oleguer defiende el derecho a votar y la autodeterminación

Oleguer también se posiciona a favor del referéndum: “Estoy viviendo lo que pasa con mucha intensidad. Están pasando muchas cosas. Algunas, muy graves, pero con respuestas interesantes. Estoy ayudando en lo que pueda para defender los derechos del pueblo catalán. Votar es el derecho reclamado y no sólo el derecho a votar, sino el derecho a la autodeterminación. Lo que es sorprendente es la respuesta del Estado español”.