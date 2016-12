Óliver Torres, centrocampista del Atlético de Madrid cedido en el Oporto hasta final de temporada, tiene claro que quiere seguir en Do Dragao en un futuro a medio plazo tal y como reconoció en declaraciones a la revista del club luso.

“Quiero quedarme aquí mucho tiempo, ganar muchos títulos con el FC Porto. Nosotros y los seguidores lo necesitamos. Me habían propuesto muchos clubes, pero siempre me enseñaron que el dinero no da la felicidad y mi felicidad está aquí en Oporto”, explicó el talentoso futbolista extremeño.

“La temporada pasada fue dura en lo psicológico y emocional”

El internacional Sub-21, sin continuidad con Simeone en la campaña 2015/2016, profundizó en lo mal que lo pasó al ser relegado en lo ostrascismo: “La temporada pasada fue muy difícil para mí en lo psicológico y emocional, fue muy dura. Ahora me estoy recuperando pero aún no se ha visto al mejor Óliver”, indicó.

Con su Oporto segundo en la Liga Portuguesa a cuatro puntos del líder, el Benfica, Torres tiene claro que aún no han dicho la última palabra: “La distancia es recuperable, faltan muchos puntos en juego. Sabemos lo que queremos y vamos a luchar hasta el final por ellol. Si continuamos, si hacemos todo y los aficionados creen en nosotros, podemos hacer algo histórico como ganar campeonato. Creeremos hasta el final que podemos ser campeones“, valoró.