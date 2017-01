Óscar Grau, CEO del Barça, posicionó de manera oficial al club azulgrana entorno a las declaraciones de Luis Enrique que no quiso entrar a criticar a los árbitros y destacando una postura frontal contra a Piqué.

“Si hablo de mi experiencia, de mi carrera deportiva, me ha demostrado que no hay que protestar a los árbitros. Hay situaciones que no nos gustan, pero al final en el terreno de juego gana el mejor. Puntualmente puede que haya situaciones que no nos gusten pero me posiciono con Luis Enrique entendiendo la reacción de Piqué. Nuestros ejecutivos deportivos del primer equipo han hablado no sólo con Piqué, también con el resto de jugadores. Hay que reconducir todo y todo se acabará si ganamos esta noche al Athletic”.

El Barça se posiciona también al lado de la FIFA



El CEO del Barça presentó el proyecto estratégico del Barça hasta 2021 en el Forum Europa Tribuna Catalunya pero no pudo evitar que todas las primeras preguntas del acto estuvieran relacionadas con el plantón de los jugadores del Barça a la FIFA. Grau explicó que el club habló con Infantino y con Zvonimir Boban, nuevo secretario general adjunto de la FIFA y que las relaciones no se han deteriorado aunque se ha perdido “oportunidad”. Volvió a justificarse en que había que priorizar lo deportivo: “Con el nuevo presidente de la FIFA la relación es buena y estamos liderando proyectos de futuro. Estamos a su lado y la FIFA está a nuestro lado pero esta noche hay un partido muy importante y los resultados deportivos son muy importantes. Por eso acordamos que los jugadores, después del partido del Villarreal, descansasen. La FIFA lo entiende. Hemos estado con el secretario general que es Boban, que fue futbolista y entiende esto. A Infantino le hubiera gustado que estuviesen pero hay un tema de seny”.

Grau volvió a justificarse: “Si los jugadores hubieran ido a la gala y perdemos hoy, ¿qué hubiera pasado? A los catalanes nos caracteriza eso, el sentido común. No era nuestro deseo pero hay que ver el escenario que tenemos y si en el futuro se da la misma situación priorizaremos el tema deportivo. Nos interesa la marca Barça pero la FIFA lo entiende .En ningún caso están enfadados con el Barcelona”.