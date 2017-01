Michael Owen, delantero del Real Madrid durante la temporada 2005/2016, bromeó a través de su cuenta oficial de Twitter sobre el estado de forma de su ex compañero en el vestuario blanco Ronaldo Nazário.

“Pensé que me estaba engordando hasta que vi a Ronaldo…“, publicó el ex futbolista formado en la cantera del Liverpool en la conocida red social. Presente en el homenaje a Cristiano Ronaldo previo al duelo liguero del conjunto merengue frente al Granada, el inglés compartió escenario con Luis Figo, Ronnie, Zinedine Zidane y un CR7 que presentó su cuarto Balón de Oro.

I thought I was putting the pounds on until I saw my old mate Ronnie! pic.twitter.com/OeuWm23b9s

— michael owen (@themichaelowen) 7 de enero de 2017