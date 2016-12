Pablo García, futbolista del Real Madrid de la temporada 2005/2016, criticó el modelo deportivo del club blanco durante su etapa como jugador y elogió la figura de un Zinedine Zidane con el que compartió vestuario.

“En el Real Madrid nunca me sentí cómodo. Había demasiado glamour. Recuerdo que un día, mientras entrenábamos con Beckham y compañía, había dos o tres cámaras especiales grabando un anuncio… A mí eso no me iba. Yo soy de otro modo, más de pueblo. Me gustan las ciudades pequeñas, sin tráfico. Y el fútbol lo vivo de otra forma. De todas formas, jugar en el Madrid fue una gran experiencia”, confesó el internacional uruguayo que brillase en el Atlético Osasuna antes de probar suerte en el Santiago Bernabéu.

Pablo García “Zidane es un tipo impresionante”

Sobre el actual entrenador merengue, García guarda un excelente recuerdo como futbolista, pero sobre todo en el trato personal: “Del Madrid me queda la gente que conocí, como Zidane, un grande como jugador y como persona. Un tipo sencillo, como me gusta a mí la gente. El tipo era impresionante”, explicó el charrúa, a la espera de sacarse el título de técnico para emprender una nueva aventura en los banquillos europeos.