JUANMA PÉREZ-NOYA | Cada vez parece más claro. Junto a Arda y Vermaelen, Paco Alcácer forma parte de un tridente de descartados por Valverde. El delantero no está convocado contra el Sporting de Portugal y, en la rueda de prensa previa al partido ante los lisboetas, el Txingurri no pudo explicar su situación. “Tenemos 24 jugadores en plantilla y la UEFA no nos permite llevarlos a todos”, se limitó a decir el extremeño.

Paco Alcácer, de suplente de lujo de la MSN, a ni convocado

Costó 30 millones y aterrizó en el Camp Nou para dar la réplica a Messi, Suárez y Neymar. Con esos tres cracks por delante, sabía que no sería titular, pero se daba por hecho que tendría muchas oportunidades. Sin embargo, su primera temporada dejó un paupérrimo balance de 1295 minutos y 8 goles.

Valverde convoca a 20 jugadores para jugar contra el Sporting en #UCL y deja fuera "por decisión técnica" a Alcácer, Arda y Vermaelen. pic.twitter.com/dItEmi79Sa — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 25 de septiembre de 2017



Borrón y cuenta nueva. Luis Enrique se fue y llegó Valverde, por lo que el valenciano pensó que podría encontrar su hueco. De hecho, al lesionarse Dembélé de gravedad, parecía que tendría cinco buenos meses por delante. Nada más alejado de la realidad.

Aleix Vidal y Deulofeu, por delante de Paco Alcácer

El Txingurri, a lo Zidane, decidió que el puesto del extremo galo no tenga un único inquilino. Aleix Vidal, sorprendentemente, ha vuelto a su posición original, donde está rindiendo a gran nivel. Además, Deulofeu sigue siendo la opción preferente para el carril diestro.

“Alcácer estuvo en la lista del partido en Girona. No sé qué decir. No sé qué puede pasar en el futuro. Cada semana se preguntará lo mismo. Tenemos una plantilla de 24 jugadores y la UEFA no nos permite llevarlos a todos para los partidos”, zanjó, lacónico. A pesar de sus explicaciones, parece claro que si Paco quiere tener minutos, deberá buscarlos lejos de Barcelona.