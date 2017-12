JUANMA PÉREZ-NOYA | Paco Jémez ya está en Las Palmas. 5 días después de hacerse oficial su fichaje por el equipo insular, el cordobés aterriza en Gran Canaria. Mañana será presentado a primera hora y, ya por la tarde, dirigirá su primer entrenamiento en esta segunda etapa al frente del equipo amarillo.

PUBLICIDAD

Jémez regresa a su segunda casa

Paco nació en Las Palmas hace 47 años, aunque lo hizo por las circunstancias personales de su padre, cantaor de flamenco. Pronto regresó a Córdoba, lugar de origen de su familia, donde creció y se hizo hombre. Aun así, desde siempre, quedó vinculado a la ciudad y a la isla. “Sé que, antes o después, entrenaré de nuevo a la Unión Deportiva“, ha dicho en repetidas ocasiones.

Paco Jémez ya está en Gran Canaria. pic.twitter.com/wfeIGXfTk0 — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) 26 de diciembre de 2017 PUBLICIDAD



Papá Noel le ha regalado su sueño estas Navidades, por lo que aterrizó feliz en el archipiélago. El twitter oficial de Las Palmas mostró su amplia sonrisa al pisar el aeropuerto de Gando, poco antes de las 18:00 de la tarde. Mañana, a las 11:00, comparecerá ante los medios en la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria junto a Toni Cruz, director deportivo del club.

Paco Jémez aterriza vestido de militar, dispuesto a imponer su ley

En la isla es conocido que el vestuario amarillo no se ha comportado de manera suficientemente profesional esta campaña. Mal por ellos. Que pregunten en el Rayo Vallecano o en Cruz Azul si Jémez es tolerante con los menos disciplinados… De hecho, el cordobés vestía ropa militar al llegar a la isla. Toda una declaración de intenciones.

“En Las Palmas hay talento natural, pero el conjunto no se beneficia. Hay que encauzar esa calidad y la única manera de hacerlo es con disciplina. Yo siempre defenderé la disciplina, es decir, saber hacer lo que tienes que hacer y cuándo hay que hacerlo”, ha afirmado en el diario La Provincia. “La disciplina encauzará el talento en beneficio del equipo. No en función de un jugador”, insiste.

PUBLICIDAD

“No entiendo la indisciplina. En mi cabeza no entra… Siempre fui una persona muy disciplinada. Les vamos a dar a los jugadores las herramientas para que sepan lo que tienen que hacer en el campo y fuera. El que no lo haga, que se atenga a las consecuencias. No vamos a permitir que ningún episodio de indisciplina nos lo ponga más difícil. La Unión Deportiva me corresponde a mí. Es mía. Puedo hacer con ella lo que me dé la gana. Eso es lo que tienen que entender. Si algún jugador puede dañar al equipo, conmigo va a tener una vida muy corta”, zanja el ‘sargento Jémez’.