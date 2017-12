MIGUEL NAVARRO| La situación es crítica en la Unión Deportiva Las Palmas. Colista (sólo suma 10 puntos y ha ganado tres partidos) y sumido en una crisis de resultados busca una solución desesperadamente para salir del pozo.

Necesitan un técnico con experiencia en Primera división. José Ramón de la Morena ha adelantado en ‘El Transistor’ de Onda Cero que Paco Jémez será el nuevo entrenador de Las Palmas. El técnico andaluz, nacido precisamente en Las Palmas, llega para hacerse con la dirección de la nave amarilla después de tocar fondo. Colista de la tabla, el fichaje de Jémez procedente del Cruz Azul puede revitalizar al farolillo rojo y sacarlo del peligro del descenso.

Tal y como avanza @ElTransistorOC , Paco Jémez será nuevo entrenador de Las Palmas el próximo viernes 😲⚽💥👇#LaLiga https://t.co/NREHbDGrOx pic.twitter.com/uH9V1iDzUb — PUNTO PELOTA (@puntopelota) December 13, 2017

Paco Jémez abandonó Cruz Azul por motivos personales y que demoraron su llegada a Las Palmas

El propio entrenador afirmó que hasta después de Navidades no se haría cargo del equipo. Motivos personales le hicieron salir del Cruz Azul y parece que son decisivos a la hora de tomar la decisión de coger ya la nave amarilla:

“Ellos saben que hasta después de Navidad no haré nada. Si siguen sin entrenador y me llaman nos sentaremos a negociar. Es posible que podamos llegar a un entendimiento. Su situación deportiva no me da miedo ninguno por el tiempo que queda y porque creo que hay mucho talento por demostrar en esa plantilla. Eso sí, cualquier equipo que quiera contratarme tendrá que ser después de las fiestas porque ahora mismo soy de mi familia” ha afirmado Jémez.