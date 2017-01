Wilson Rodríguez, padre de James, aconsejó al técnico del Real Madrid Zinedine Zidane cambiar de posición a su hijo, pues considera que de volante no explota sus mejores virtudes.

“Cuando estaba Ancelotti en el Madrid, mi hijo jugaba bien, en la posición ideal, ayudando a Modric. Ahora está a un costado y no digo que no lo haga bien porque conozco a mi hijo, es trabajador, humilde y jugará donde le diga el técnico aunque no sea su posición ideal. ¿La lesión con la Selección? Eso no tiene que ver, mi hijo es un gran profesional y sabe qué tiene que hacer para estar bien. Sabe cómo trabajar. Él está donde debe estar, su sueño era jugar en el Madrid y terminará triunfando. Sólo necesita tener minutos y confianza“, explicó Rodríguez desde Colombia.

James, máximo asistente del equipo con siete pases de gol

Pese a no contar con el protagonismo que quizás esperaba a principios de verano, James ha logrado aprovechar las pocas oportunidades brindadas y convertirse en el máximo asistente del cuadro merengue con siete pases de gol. Zizou, que habló sobre el futuro del internacional cafetero en la previa del partido de octavos de Copa del Rey frente al Sevilla, sabe que tiene en el 10 un suplente de lujo.