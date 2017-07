JUANMA PÉREZ-NOYA | Sigue la ‘guerra de zascas’ entre Theo Hernández y el Atlético de Madrid. Después del durísimo comunicado rojiblanco, Saúl Ñíguez se suma a las críticas. “Si él no tiene ese respeto por todos nosotros a mí no me importa que se haya ido“, dijo en el acto de su renovación.

Saúl demuestra que están moletos con Theo

En el Metropolitano continúan enfadados. “Theo ha rechazado todas las propuestas de renovación de nuestro club y de otros clubes europeos y ha manifestado en reiteradas ocasiones su firme deseo de jugar en el Real Madrid“, explicaron tras su fichaje por el eterno rival.

Como era de esperar, su nombre apareció en el primer acto rojiblanco que se ha producido desde el miércoles. Ha sido en la comparecencia de Saúl, que acababa de extender su contrato hasta 2026. El ilicitano, canterano colchonero como Hernández, ha preferido seguir en el Atlético en lugar de marcharse a los equipos que preguntaron por él.

‘Zasca’ de @saulniguez a Theo, en el acto de su renovación: “Él sabrá lo que hace. Los que no quieran estar en el @Atleti no nos importan”. pic.twitter.com/ZMGpAf4TOR — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 7 de julio de 2017

“Son decisiones de Theo, él sabrá lo que hace. Al final es un jugador que ha salido de nuestra cantera y que tiene que demostrar respeto por donde salió y si él no tiene ese respeto por todos nosotros a mí no me importa que se haya ido. Si no quiere estar aquí nosotros no le vamos a retener. A la gente que quiera estar aquí le vamos a dar todo nuestro cariño y el que no quiera estar con nosotros no nos importa”, insistió.

Saúl sí promete fidelidad al Atlético de Madrid

El centrocampista se emocionó al agradecer su continuidad a varios protagonistas. Tuvo palabras para Simeone, Gabi, Koke, Moyá y Fernando Torres. También defendió de las críticas a Griezmann. Antoine ha continuado de rojiblanco, pero tras coquetear con el United.

Finaliza el acto de renovación de @saulniguez 📝🇪🇸

“Mi sueño es acabar mi carrera en el @Atleti. Es el mejor sitio para poder crecer” ❤️⚪️❤️ pic.twitter.com/2wYeMKOgIq — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 7 de julio de 2017

“Hace un gran esfuerzo por quedarse. Podría ganar mucho más dinero fuera y ha decidido con el corazón. Sabe que le necesitamos y le valoramos y prefiere quedarse con nosotros”, afirma.

Saúl apunta a capitán del club. Su mensaje de unidad fue admirable y, además, aseguró que ganarán la Champions “tarde o temprano”. Por último, descartó una salida del Metropolitano.

“El club de mi vida apuesta por mí. Estoy muy contento y feliz. El club crece y yo quiero mejorar, crecer y hacerlo aquí. Este es el mejor sitio para hacerlo. Quedarme en el Atlético es mi sueño y quiero retirarme aquí“, concluyó.