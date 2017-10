ANTONIO MOHEDANO | Papu Gómez, estrella del Atalanta, se arrepiente de no haber fichado por el Atlético de Madrid en 2013, cuando aún militaba en el Catania. El internacional argentino, una de las sensaciones de la Serie A en los últimos años gracias a su buen hacer con la entidad de Bérgamo, ha decidido sincerarse en una entrevista concedida a Il Giorno.

Papu: “Pude fichar por el Atlético de Madrid en 2013”

“Los entrenadores de todos esos equipos me querían, entonces siempre pasaba algo. Por ejemplo, el Catania y el Atlético no estaban de acuerdo en el dinero, pero no había problema en lo que yo quería. No llegar al Atlético es el mayor arrepentimiento que tengo, era la temporada 2013/14, fue el año que ganó la Liga… Con el Inter también había hablado con Stramaccioni. Pero prefiero no mirar lo que perdí y quedarme con lo que conseguí, en todos los lugares que jugué me convertí en un ídolo, lo cual me llena de orgullo”, reconoció al ser preguntado por su pasado el futbolista de 29 primaveras, autor de 31 goles y 29 asistencias en los poco más de 100 partidos disputados hasta la fecha con los nerazzurri.

Papu Gómez debutó con la selección argentina en 2017

Gómez, que debutó con el combinado albiceleste absoluto en mayo de 2017 ante Singapur después de quedarse sin minutos frente a Brasil días antes, no perdió la oportunidad de compararse con su compatriota Lionel Messi, con el que guarda similitudes en el plano físico: “Mira que incluso la pierna derecha de Leo es mejor que la mía, no sólo la izquierda, porque puede hacer daño en cualquier momento, pero incluso la derecha no es mala…”, explicó entre bromas.