JUANMA PÉREZ-NOYA | Es el cuento de nunca acabar. Piqué ha provocado que la bola de los pitos se haga grande cada vez que juega con la selección. Este jueves, ha sido otro catalán el que ha opinado sobre estos silbidos. “Yo no le silbaría porque le respeto y tengo un nivel de tolerancia alto”, afirma el mayor de los Gasol. Aun así, Pau entiende “que haya personas que no estén de acuerdo y lo demuestren de esta manera”.

Para Pau Gasol, “Piqué ha demostrado su compromiso con la selección”

Gijón, Murcia, León… son muchos los escenarios donde han abucheado a Gerard. El próximo 2 de septiembre, España juega un partido trascendental ante Italia en el Bernabéu, y las miradas estarán, una vez más, en Piqué. El feudo madridista volverá a castigarle y a Pau Gasol, entre otros, le preocupa esta situación.

“Piqué tiene mucha personalidad y carácter. No tiene miedo en compartir sus opiniones sobre temas que tienen complicación. Aun así, ha demostrado su compromiso con la selección ganando Eurocopas y el Mundial. No se le puede reprochar nada“, aseguró.

La posición del ala-pívot es de respeto total. Tanto al central, como al público más crítico con él. “Tanto los aficionados como él son libres de expresarse, eso es universal. Creo que lo aceptamos todos. Yo no le silbaría porque le respeto y tengo un nivel de tolerancia alto. También entiendo que hay personas que no estén de acuerdo y lo demuestren de esta manera”.

Pau Gasol confirma que jugará el Eurobasket

Más allá de su defensa de Gerard, Pau ha confirmado su presencia en el próximo Eurobasket. “La ilusión por jugar con España siempre ha estado y sigue estando. Dedicaré gran parte de mi verano a la selección. Confirmo mi presencia en el equipo nacional y la ilusión de competir para ganar más éxitos para nuestro equipo“.

Por último, Gasol ha sacado la cara por Juan Carlos Navarro. “Ha tenido y tiene una carrera alucinante. Se merece el respeto de todos porque es uno de los jugadores más excepcionales de nuestro deporte. Si el seleccionador decide llevarlo, hay que respetarlo. Sigue teniendo magia y chispa. Ya no es tan explosivo, como me pasa a mi, pero aporta unos valores de liderazgo y presencia emocional muy fuerte. Es algo que la gente que no está metida y no conoce el funcionamiento del equipo no acaba de entender”, concluye.