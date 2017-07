Paulinho, como loco por fichar: “Pienso en el Barça”

ANTONIO MOHEDANO | Paulinho está como loco por cerrar su fichaje por el Barça, tal y como ha reconocido públicamente el todavía futblista del Guangzhou Evergrande.

“No soy hipócrita, sino una persona muy transparente. Y sí, obviamente pienso en el Barcelona“, reconoció el centrocampista de 28 años en el canal Band. El internacional brasileño, además, admitió estar ilusionado con la posibilidad de compartir vestuario con jugadores de la talla de Piqué, Iniesta, Messi o Neymar: “La oferta del Barça es más importante de lo que pensábamos, además, coincidiría con jugadores top”, explicó.

Cuestionado por las negociaciones por su traspaso, Paulinho no tuvo reparos en revela todo tipo de detalles: “Mi agente me ha dicho que hay nuevas conversaciones. La mayoría de futbolistas no comentan nunca nada hasta que pasa algo, pero yo puedo confirmar que el interés es real. Lo que sé es que hay una oferta oferta formal, creo que de 20 millones, y que el presidente del Barcelona ya habló con directivos del Guangzhou, aunque no hubo un acuerdo”, indicó.

El Barça irá a por Paulinho tras el plantón de Verratti

Toda vez que la opción de Marco Verratti parace desvanecerse con el paso de las días por las altas pretensiones del PSG, la dirección deportiva del Barcelona tiene claro que Paulinho es el objetivo número uno. El de Sao Paulo, que decidió cambiar el Tottenham por la Superliga china en 2015, está dispuesto a todo para vestir la camiseta azulgrana a partir de este mismo verano.