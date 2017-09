¿Dónde están los que se burlaban del fichaje de Paulinho?

ULISES SÁNCHEZ-FLOR / Paulinho es hoy el mejor fichaje que ha hecho el Barcelona. Sorprendente, pero cierto. Para muchos, entre los que se encuentra una gran mayoría de aficionados del Barcelona, es una extraña noticia. No se daba ni un euro porque Paulinho pudiera tener un papel destacado en el equipo de Ernesto Valverde. En las dos últimas jornadas de Liga ha marcado dos goles (Getafe y Eibar) y ha dejado el rastro de lo que puede aportar. No es un futbolista fascinante. Es práctico y eficaz.

¿Dónde están los que se burlaban de Paulinho? Porque los hubo. En las maliciosas redes sociales se cebaron con el futbolista y Bartomeu por un fichaje que calificaron de ridículo. El argumento era fácil. Tiene 29 años, costó 40 millones de euros y venía del fútbol chino. Fue el primer jugador que fichó el Barça tras hacerse oficial la salida de Neymar al Paris Saint Germainn. Con lo que Paulinho llegó como un tuercebotas, jubilado y un futbolista destinado al fracaso. En poco tiempo ha sumado al equipo dos goles y uno de ellos (Getafe) significó la victoria.

Su fútbol está en las antípodas del exigente paladar del Camp Nou

Paulinho es la antítesis del jugador que idealizan en Barcelona. No es canterano. Su fútbol está en las antípodas de la fantasía. Es ‘viejo’, trotón y le falta exquisitez en el toque. Lejos de los Xavi, Iniesta… Difícil de masticar para el delicado paladar de los exigentes aficionados del Camp Nou.



Tendrá su protagonismo en una temporada en la que el Barcelona necesita recuperar el pulso de la competitividad. Paulinho es de los que ayudarán en darle más carácter al Barça. Su veteranía es un grado. Su personalidad y hambre una bendición. No va a enamorar, pero empieza a callar bocas. A tener admiradores. El último, Dani Alves. No ha dudado en elogiarle en las redes sociales y publicar un mensaje: “Paulinho va a salir barato”.