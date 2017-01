Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, reconoció en una entrevista concedida a la cadena de televisión norteamericana NBC estar aproximándose al final de su carrera deportiva en los banquillos pese a contar solo con 45 primaveras.

“Quiero imaginar que el siguiente paso será mejor. Si no, no estaré aquí. En el momento que sienta, y estoy un poco en ese proceso, que es el final de mi carrera… No voy a ser entrenador con 60 o 65 años. En el Manchester City estaré tres años o más tiempo pero estoy aproximándome al final de mi carrera como mánager, estoy seguro (…) ¿Qué pasará cuando me retire? Si me buscas estaré en un campo de golf, seguro”, confesó el técnico de Sampedor, ctiticado por un sector de su afición por su metodología y, sobre todo, por unos resultados que le colocan por el momento en el quinto puesto de la Premier League.

Pep Guardiola, con contrato hasta 2019 con el City

El ex jugador y preparador del Fútbol Club Barcelona, que afronta su primera aventura en la Inglaterra después de ganarlo todo en España con los culés y en Alemania con el Bayern de Múnich, tiene contrato con la entidad citizen hasta el 30 de junio de 2019.