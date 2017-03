CARLOS GARAYOA | Pepe ya no oculta que no está para forzar en el Real Madrid. El central viajó y jugó con Portugal a pesar de su baja con el conjunto merengue. El luso ha estado sin ejercitarse con los blancos debido a unas molestias que arrastra desde la vuelta de la eliminatoria de Champions en Nápoles el 7 de Marzo. Desde esa fecha, Pepe se ha perdido los choques ligueros ante el Betis y el Athletic. Parece que, el todavía central del Real Madrid, no está dispuesto a forzar lo más mínimo esta temporada con su club.

Pepe no renuncia a jugar con la selección portuguesa

Al contrario de lo que ocurre con el Real Madrid, Pepe no está dispuesto a renunciar a la selección. Acudió a la llamada de Fernando Santos y participó en la victoria de portugal por 3-0. Todo apunta a que también será de la partida en el compromiso de la selección lusa ante Suecia en Funchal el próximo 28 de marzo.

Esta es la peor temporada de Pepe con el Real Madrid

El central sólo ha jugado esta temporada dos partidos de forma consecutiva, lo hizo en el empate ante el Eibar (1-1) y en la goleada al Betis (1-6). Todo apunta a que esta va a ser su última temporada vistiendo la camiseta del Real Madrid. A pesar de ello, sigue teniendo una gran importancia en la zaga madridista y sigue siendo una apuesta segura para Zidane.

El fútbol chino, la gran muralla entre Pepe y el Real Madrid

Pepe tiene clara su salida del Real Madrid. El jugador sabe que el fútbol chino es su última oportunidad de firmar un buen contrato millonario. No está dispuesto ha exponerse a una lesión que le impida acabar su carrera en el gigante asiático.

Zidane tiene que tomar decisiones en los partidos importantes

Zidane tiene que tomar decisiones. ¿Qué hará ahora el técnico francés ante Bayern, Atlético y Barça? ¿Debe jugar el central, se lo merece? Es obvio que Pepe está pensando más en su futuro que el el Real Madrid, por lo que darle la titularidad en los grandes partidos que vienen por delante podría ser un agravio para jugadores como Nacho y Varane. Veremos cómo reacciona Zizou, lo que está claro es que hay caso Pepe.