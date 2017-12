MIGUEL NAVARRO| Gerard Piqué ha concedido una entrevista al diario inglés The Telegraph donde confirma que el motivo de la salida de Neymar fue intentar conquistar el Balón de Oro. Además insiste en el dolor que el aficionado pudo tener ante su salida pero le respalda como amigo. Ve muy fuerte al City de Guardiola y destaca que no va a cambiar su forma de ser ante lo que considere una injusticia.

“Con Neymar, mi relación es muy fuerte, aunque realmente dañó al club cuando se fue. Como amigo, traté de ser justo con él sin importar nada. Como aficionado del Barcelona duele y entiendo que tal vez algunos aficionados estén decepcionados por cómo se marchó”, destacó Piqué.

Además, el catalán desvela el principal motivo que llevó a Neymar a dejar el Barça: “Necesitan más motivación, quieren pelear por cosas nuevas. Sé que Neymar quería el Balón de Oro, así que creo que es justo que se vaya a París, donde será la estrella principal. Si hace un buen trabajo en la Liga de Campeones y en Francia tiene opciones para ganar el Balón de Oro “.

Política, tema siempre controvertido para un Piqué expuesto

“La política siempre es algo difícil de hablar porque, como en el fútbol, las opiniones son radicales. Piensas de una manera, otro tipo piensa de la forma opuesta…y es como casi una pelea, los sentimientos son muy fuertes”, destaca Piqué.

Además, el catalán ve en la dualidad tan pareja en cuanto al tema catalán el principal foco de conflicto:”El único problema es que hay mucha gente aquí en Cataluña que quiere separarse de España y mucha gente que no quiere. Estamos hablando de 50-50, más o menos, y es por eso que es difícil. Cuando tienes tantas personas en diferentes formas de pensar es difícil llegar a un lugar donde todos estén felices. Si te explicas con respeto e intentas explicar por qué te sientes de esa manera, no hay ningún problema”.

Finalmente confirma que no va a cambiar porque sus opiniones generen controversia: “Siempre trato de dar mi opinión. A veces me critican por lo que digo, pero no estoy preocupado en absoluto. Soy lo que soy y no cambiaré eso. Cada vez que dicen algo que no es justo o que no es verdad, lo diré ”

Piqué, rendido al trabajo de Guardiola en el City

“Confío mucho en Guardiola y el año pasado pensé que ganaría todo. No fue posible y necesitó ese proceso para adaptarse al país. Ahora puedes ver a los jugadores saber lo que Pep quiere y cómo quiere que jueguen. Están jugando un gran fútbol, son grandes favoritos para ganar la Premier League. Espero que también ganen la copa y si podemos jugar en la final de la Liga de Campeones eso sería bueno “, destaca Piqué.