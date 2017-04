MIGUEL NAVARRO| Gerard Piqué ha decidido entrar a criticar una columna del director del diario AS, Alfredo Relaño, donde ponía en tela de juicio la celebración de Messi en el Bernabéu. El central catalán afirma que el argentino les ha llevado al límite e ironiza con que su celebración sea una falta de respeto en comparación con la de Raúl mandando callar al estadio rival.



Leo los ha llevado al límite. Ya no pueden disimularlo. Es más grave enseñar una camiseta que mandar callar un estadio. pic.twitter.com/AULlrpqVFe — Gerard Piqué (@3gerardpique) 28 de abril de 2017



El director del diario AS sentencia que pensó que la celebración de Messi era para un sector culé en el Bernabéu pero que, al visionar las imágenes de la grada, entiende que fue una provocación al no existir aficionados azulgranas. Destaca que, en su opinión, es aún más provocativa que la de Raúl mandando callar al Camp Nou.

Es sobre esta declaración de Relaño, Gerard Piqué ha decidido entrar en escena indignado por ver más grave enseñar una camiseta que mandar callar a un estadio. Una actitud que, como destaca, es la prueba del límite al que les ha llevado Messi con sus brillantes actuaciones en el campo.

Piqué vuelve a la carga contra Madrid

No es el único mensaje de Piqué en esta semana postclásico. El central catalán ya dejó un contundente mensaje sobre la permisividad de los árbitros en el Bernabéu.



“Seguro que cuando llegue a casa se da cuenta de que era roja. Ha sido muy clara, entra con los dos pies por delante, sin opción de tocar balón. No hay discusión. Lo que pasa es que aquí están acostumbrados a arbitrajes muy permisivos y cuando no los hay, tienen las reacciones que tienen”, afirmó Piqué.

Finalmente, al término del encuentro el jugador catalán celebró el triunfo en redes sociales con este twet: “Feliç Sant Jordi! Una (símbolp de una rosa), una camiseta, 2-3 i cap a casa.”