ANTONIO MOHEDANO | Gerard Piqué no habla sobre los árbitros desde el polémico Villarreal-FC Barcelona. El mejor ejemplo, su silencio al término de la vuelta de semifinales de Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. ¿Por qué este cambio de actitud?

El zaguero culé, siempre en el ojo del huracán, se despachó a gusto en zona mixta el pasado 9 de enero en El Madrigal, cuestionando sin tapujo alguno la actuación de Iglesias Villanueva: “Si dejamos en casa a los niños el día de Reyes es para jugar a fútbol y no a la ruleta, que es lo que provoca este tipo de arbitraje. Ya vimos el Madrid-Sevilla. Espero que suban su nivel“, declaró.

El internacional español, además, no dudó en mostrarse escéptico en el mismo encuentro sobre una posible sanción del Comité Técnico de Árbitros por sus palabras: “Que analicen mis palabras, que pierdan el tiempo en ello. Pueden analizar lo que quieran. Me ratificó totalmente y cada semana, los hechos me dan más la razón. No hace falta que me preguntéis, porque vosotros ya veis lo que sucede. Luego pueden vender lo que quieran. Está muy claro lo que ha sucedido en el terreno de juego”, señaló el pilar del Barça.

Piqué, protagonista en las últimas jugadas polémicas

Un mes después y tras ver cómo su equipo se veía beneficiado por los colegiados tanto en la eliminatoria de cuartos de Copa ante la Real Sociedad, Athletic Club en Liga -pudo cometer penalti en el primer tiempo a Lapote que hubiera supuesto su segunda amarilla- y Atleti en semis -rompió el fuera de juego en el gol de Griezmann– Piqué tiene claro que es necesario pasar desapercibido durante un tiempo. El partido contra el Real Betis Balompié del famoso gol fantasma de Luis Suárez, único oasis en forma de herida durante el camino.