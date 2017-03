Piqué denuncia que los jueces y los árbitros ayudan al Real Madrid

JUANMA PÉREZ-NOYA | Piqué incendia París. España había vencido a Francia con la ayuda del VAR, y el catalán usó la polémica arbitral para atacar al Real Madrid. “No me gustan los valores que transmite ni cómo mueven los hilos”, afirmó.

PUBLICIDAD

Piqué cree que los árbitros favorecen más al Real Madrid

“Al final, se resume en ir vestido de blanco“, bromeó sobre la ayuda del VAR y el arbitraje en Saint-Denis. Después, ya más serio, disparó con toda la pólvora posible.

“En Liga hace mucho que los árbitros no favorecen al Barça. A mí ya me han multado dos veces, pero no tienen razón. Sólo dije que el árbitro tiene que mejorar su trabajo”, dijo después.

PUBLICIDAD

Según Gerard, entre Madrid y Barça, los colegiados benefician más a los vikingos. “Estoy convencido de que ambos somos los más favorecidos, pero yo comparo entre ambos, no con el Leganés“, agregó.

Según Piqué, el Real Madrid ganó la Undécima en fuera de juego

Los fantasmas de Piqué también afectan a la Champions. Después de que gran parte de la prensa mundial y el propio PSG hablase directamente de “robo” en el arbitraje ante el Barça, el central rechaza las acusaciones.

“Discutís una remontada seis a uno, con el mérito que tiene, y no se habla del gol en fuera de juego de Ramos en Milán“, sentenció.

PUBLICIDAD

Piqué acusa al Real Madrid de influenciar a la justicia contra Messi y Neymar

La rajada del ‘3’ culé no se limitó al estamento arbitral. El ataque del defensa llegó, incluso, a la justicia española.

“Yo jamás trabajaría para el Madrid. Del Madrid no me gusta los valores que transmite. No me gusta ver en su palco las personalidades que hay y cómo mueven los hilos”, aseguró.

“La persona que imputó a Messi y Neymar y que tiene un trato diferente con Cristiano, está en el palco del Bernabéu. No me gusta lo que transmite como club. Sabemos cómo funciona. Como esta son muchas”, agregó.

Con los jugadores del Real Madrid no tengo ningún problema, con casi todos somos amigos

Lo único positivo que el culé dijo del eterno rival fue al referirse a sus jugadores. “No me molesta lo que dijeron Ramos y Marcelo sobre la remontada. Para mí, estoy es un show. Espero que no les moleste lo que digo. Con los jugadores no tengo ningún problema y con casi todos somos amigos”, zanjó.