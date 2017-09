JUANMA PÉREZ-NOYA | Las redes sociales son un hervidero. Después de que Piqué se posicionase a favor del referéndum en twitter, el hashtag #PiqueFueradelaSeleccion se convirtió en trending topic mundial rápidamente. A pocas horas de que Lopetegui dé su lista para los partidos ante Albania e Israel, muchos se hacen la misma pregunta: ¿debe el seleccionador convocar a Gerard?

PUBLICIDAD

Piqué justificó los pitos al himno

El central tiene un largo historial de declaraciones ambiguas y polémicas en torno a España y su unidad. En 2014, por ejemplo, acudió con su hijo mayor a la celebración de la Diada. Allí se fotografió dentro de la ‘Via Catalana‘, una V multitudinaria convocada por Òmnium Cultural y ANC, dos entidades que reclaman la independencia. “¡Nunca había vivido nada parecido! ¡Simplemente inolvidable!”, escribió entonces.

Mai havia viscut res semblant! Simplement inoblidable! #Diada2014 A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique) on Sep 11, 2014 at 9:16am PDT PUBLICIDAD

Un año después, en 2015, justificó los pitos al himno en la final de la Copa del Rey. “La gente silba para expresar un malestar. La pregunta que yo me haría desde el otro lado es ‘¿por qué pitan?’. La gente no pita de manera gratuita. Quizás no sea lo más correcto, pero no soy yo el que está en la grada. Yo estoy jugando a fútbol”, dijo. Por tanto, al hablar de lo que él se preguntaría “si estuviese en el otro lado”, se puede deducir que está alejado de aquellos que se sienten molestos por los silbidos.

Según Piqué, juega en la selección porque “ahora mismo” es español

Meses más tarde, en una entrevista en ‘El Mundo’, afirmó que jugaba con la selección española, entre otros motivos, “porque y ahora mismo soy español“. Sorprendentemente, Piqué no descartaba la independencia de Catalunya.

Des d’avui i fins diumenge, expressem-nos pacíficament. No els hi donem cap excusa. És el que volen. I cantem ben alt i ben fort. #Votarem PUBLICIDAD — Gerard Piqué (@3gerardpique) 28 de septiembre de 2017

Este jueves, con su “cantemos bien alto y fuerte que votaremos“, ha azuzado la división en un clima de polarización extrema. Con su “no les demos ninguna excusa, porque es lo que quieren“, insiste en demostrar que se posiciona en un bando contrario al de los españoles que no quieren la independencia. En esta situación, su presencia en la selección es más un problema que una ayuda.