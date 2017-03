Los valores de Piqué son los de un forofo contra el Real Madrid

ULISES SÁNCHEZ-FLOR | Piqué se ha superado en su personaje de gamberrete, bromista y cizañero. Las gracias se ríen y permiten si son ingeniosas y originales. Lo repetitivo, cansa. El insulto y la ofensa hacen daño. Piqué ha pasado de la burla a la denuncia más delirante.

Se acabó el buen rollo que nos vendió Sergio Ramos cuando empezó la concentración en Las Rozas. Finalizó en París con la mayor rajada del inconsciente compañero del Barça con el que ha compartido confidencias y risas. Piqué abandonó París con unas durísimas acusaciones. Dice que no le gustan los valores del Real Madrid porque el club blanco tiene trato preferencial de los jueces. Una rajada histórica. Esto no es show.

La rajada de Piqué contra el Real Madrid no ha dejado indiferente a nadie

Es de una gravedad extrema. Empezó en tono jocoso y deliró para decir que no le gustan los valores que transmite el Real Madrid porque hay una funcionaria del Estado, Marta Silva, que va al palco del Bernabéu. La misma que, según Piqué, judicializa a Messi y Neymar y no se atreve con Cristiano Ronaldo. Su particular e indemostrable argumento es que en el palco del Bernabéu se mueven los hilos contra el Barça y en favor del Madrid.

Es de una falta de responsabilidad mayúscula. No tiene nada de chistoso. Messi cometió un delito fiscal y está demostrado. Neymar está siendo investigado. El Barça pactó con la Abogacía del Estado y la Fiscalía en el ‘caso Neymar’. Procedimientos fallados y abiertos por diferentes órganos judiciales y un sistema complejo que ofrece garantías a los ciudadanos. Una funcionaria no mueve los hilos para denunciar, investigar, fiscalizar, juzgar y multar.

Sergio Ramos no dio crédito al conocer la rajada de Piqué contra el Real Madrid

Después de Piqué pasó por la zona de prensa Sergio Ramos y cuando le comentaron la rajada de Piqué se quedó sin palabras. Tan solo se le ocurrió decir que en todos los palcos se mueven los hilos. Pidió tiempo para encontrar una respuesta algo ingeniosa y defender el prestigio y los valores del Real Madrid. Le costó porque no se esperaba este incendió cuando él escenificó que son muy amigos y se dan abrazos. Todo por la unidad y el buen rollo de la selección. Ha quedado demostrado que es falso. Piqué se ha despedido de esta concentración de la selección como un forofo. Un irresponsable.