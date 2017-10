MIGUEL NAVARRO| Gerard Piqué ha querido salir a dar la cara y defender su postura. Admite que no existe ningún problema con Sergio Ramos y desvela que próximamente serán socios de un mismo negocio. También ha alertado de la falsedad de la noticia, algo que preocupa al catalán.

“Lo de Sergio Ramos es una mentira. Nos llevamos fenomenal. Es más, seremos socios de un negocio que le plantee. Son tópicos. Con Lopetegui nos abrazamos, saludamos y no ha habido nada especial”. De esta manera ha zanjado el debate Piqué sobre una supuesta mala relación con el camero.

Piqué, dolido por que el tema político pueda afectar a sus compañeros

El catalán matizó que es el único aspecto que le duele de toda esta controversia política. El hecho de manifestarse abiertamente a favor del derecho a decidir puede repercutir en sus compañeros.

Volverán a escucharse pitos en Alicante y es algo que Piqué es consciente de que puede no sentar bien al resto de sus compañeros.

“No es agradable ver a la gente que me pitaba que ahora me insulten”

Piqué da la cara

También quiso llamar al diálogo entre las partes con el objetivo de garantizar la paz en el territorio: “Estoy convencido de que hay muchísima gente fuera de Cataluña a favor de que los catalanes puedan votar. Otros tienen una opinión muy diversa. Cada uno puede opinar lo que le dé la gana y hay que respetarse entre todos. Prima el respeto y con el diálogo se puede llegar a buen puerto”.

Finalmente se mostró directo a la hora de convencer a la gente que le pita en los estadios: “Las redes sociales son mucho más frías. Si yo pusiera en una mesa a toda la gente que me silba en un estadio, estoy seguro de que no me volvería a silbar. De las redes sociales se pueden extraer diferentes interpretaciones”.