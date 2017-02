DAVID DE LAS HERAS | Gerard Piqué rompió su silencio en un acto publicitario para dar su opinión sobre el mal momento que atraviesa el Barcelona. El central ha defendido a ultranza a la figura de Luis Enrique, ha pedido a la afición un ambiente positivo en el partido de vuelta ante el PSG y ha reconocido los problemas en el juego del Barça. También ha reprochado los pitos en el partido ante el Leganés.

“Cuando llegó Luis Enrique veníamos de la mierda más absoluta”

Piqué pidió apoyo para Luis Enrique, el cual les sacó de una mala situación deportiva: “Cuando llegó Luis Enrique estábamos en la mierda absoluta. Me gustaría que nos acordáramos de todo el trabajo que ha hecho con nosotros y todo lo que dejó en su época como jugador. Estamos a muerte con él”.

“Estamos felices, pero no somos tontos”

Piqué desveló que son conscientes de su mal momento de forma: “Obviamente estamos felices por la victoria, pero no somos tontos, el partido del otro día es una continuación de los últimos, nos gusta tener la pelota mucho más de lo que la estamos teniendo, todos podemos dar más, tengo mucha confianza, soy excesivamente optimista, con el equipo que tenemos me cuesta pensar que este año no va a acabar bien”.

“No entiendo los pitos”

Piqué no entiende los pitos por parte de la afición ante el mal juego del Barça: “Puedo entender el descontento, pero no estoy de acuerdo en cómo se manifiesta. No puedo entender los pitos, que la memoria sea tan corta. Son 8 de 10 títulos con este entrenador. Intentemos ser más que un club cuando vienen mal dadas. Cuando celebramos, celebramos todos. Cuando sufrimos, también”.

Mensaje a la afición del Barça

Piqué mandó un mensaje cargado de optimismo a la afición del Barça de cara a su futuro en las tres competiciones: “El mensaje es que estamos vivos. En Liga siento que tenemos opciones de ser competitivos hasta el final. En Champions, pido que la gente vaya al campo. Si remontamos, se quedarán jodidos en casa. Y en Copa, estamos en la final contra el Alavés, al que tengo cariño pero esperamos ganarle”.