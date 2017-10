Piqué confiesa en la selección que no es independentista

ULISES SÁNCHEZ-FLOR / La frase tiene meollo. ¿Puede un independentista jugar con la selección española? Lo que tengo claro es que no parece coherente. Por ley, seguramente sí. Te nacionalizas y asunto resuelto. Si es esto a lo que se refiere Piqué. Igual que un brasileño se ha puesto la camiseta de España lo puede hacer un catalán independiente. Con esta opción se le consideraría el mayor Judas del mundo. Aunque Piqué creo que se ha referido más a la compatibilidad de que un secesionista tenga las puertas abiertas de la selección española porque no hay otra. Lo ha dejado claro, no existe una selección catalana validada por FIFA y UEFA.

Pero no aclara si quiere la independencia de Cataluña

La pregunta del millón, como él mismo ha reconocido, no la ha contestado. Se guarda su opinión sobre si quiere la independencia de Cataluña. Faltaría más. Nadie está obligado a confesar públicamente sus principios e ideologías.



Quedó señalado como independentista en el momento de asistir al referéndum (ilegal) sin saber si votó Sí o No. Más marcado, todavía, con sus tuits de denuncia al Gobierno y la Policía desde el hotel de concentración de la selección.

Pero Piqué ha dejado una confesión que le puede ayudar a suavizar las opiniones de los que dudan. Los que le han insultado y están esperando para hacerlo es una guerra perdida. Sostiene que un independentista puede jugar con la selección española, aunque no es su caso. Este matiz personal es un tanto a su favor. De su confesión se deduce que no es independentista. De sus hechos, sí quedó claro que está a favor de que los catalanes voten.

