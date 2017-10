Piqué: “Un independentista podría jugar en la selección; no es mi caso”

ULISES SÁNCHEZ-FLOR / Gerard Piqué ha salido a dar explicaciones antes del partido de la selección contra Albania en Alicante. La polémica le rodea y ha querido tratar pacientemente todos los asuntos. Piqué ha dado la cara. Esta es toda su rueda de prensa:

Pitos e insultos: “Lo primero de todo es solucionar este problema. Podéis preguntar todos. Paciencia y tranquilidad. El primer entrenamiento fue difícil. No me gusta que la gente esté en contra con esa violencia. Recibir insultos y silbidos no es del agrado. Creo que es un reto y puedo darle la vuelta. Creo que hay mucha gente en España que mediante el diálogo puede sentir lo que pienso. Mediante el respeto y la coherencia creo que puede llegar todo a buen puerto. Ayudar en todo lo que pueda. Estamos delante de un objetivo que está cerca, pero es complicado. Ganando a Albania estamos casi clasificados. Tenemos que centrarnos en esto”.



Compromiso: “Es imposible dudar de mi compromiso. Llevo aquí desde los quince años. Considero esto una familia. El compromiso con la selección nacional ha sido el máximo. Me duele que se haya dudado de mi compromiso. Me siento muy orgulloso de estar en la selección española. Que no duden”.

Respeto: “No me arrepiento porque es lo que siento. Todos somos personas y tenemos opiniones que vienen de nuestro entorno. Es imposible que todos pensemos igual. Yo estoy a favor de que la gente pueda votar; sí, no o en blanco. También puedo respetar que haya otros que piensen que los catalanes no pueden votar, como dice Rafa Nadal. Hablando se pueden solucionar las cosas”.

“No es agradable ver a la gente que me pitaba que ahora me insulten”

Piqué da la cara

Selección: “Yo creo que un independentista podría jugar en la selección española. ¿Por qué no? Y no es mi caso. Al final tendemos a llevarlo todo al fanatismo. El que rinda mejor en el campo es el que va a jugar”.

Piqué pide respeto y diálogo

Personalidad: “Somos jugadores, pero ante todo somos personas. Hablar de política es un ‘marrón’. Entiendo al que no se quiere mojar. Pero que sean comprensivos conmigo si quiero hablar. Somos personas y tenemos que convivir y trabajar con todo ello. ¿Por qué un futbolista no puede hablar?”.

Ideología: “Hay gente que me aconseja no hablar de política. Nunca me he posicionado en ningún bando. Solo digo que la gente tiene que votar. Soy una persona coherente y defiendo lo que creo. Sólo pido respeto”.

Derecho a votar: “Estoy convencido de que hay mucha gente en España que quiere que los catalanes puedan votar. Hay gente en España que tiene una opinión diversa. Sólo tenemos que respetarnos. Aunque sean opiniones de extremos. Estoy convencido de que los pitidos paren. Pero si hay gente que está dudando en pitar y sólo pido que me escuche. Que animen a la selección por mis compañeros. Por ellos es porque lo me siento incómodo en esta situación”.

Sergio Ramos: “Lo de Sergio Ramos es una mentira. Nos llevamos fenomenal. Es más, seremos socios de un negocio que le plantee. Son tópicos. Con Lopetegui nos abrazamos, saludamos y no ha habido nada especial”.

Cree que la mejor solución no son los pitos

Reto: “Tienes que valorar todas las opciones y lo mejor es continuar y aceptar este reto de darle la vuelta. Irse ahora sería darle la razón a esa gente que entiende que la mejor solución es silbar. No les voy a dar ese lujo de sentirse ganadores”.

¿Quieres una Cataluña independiente?: “Es la pregunta del millón y no te la voy a contestar. Los jugadores somos personas globales. Perdería la mitad de mis seguidores si hablo de este tema, de política. Estamos en un mundo global que lo de los países está todo conectado. Tengo un hijo colombiano… Hay un problema político en España que va a más. O se encuentra una solución que es el diálogo o esto va a ir a más. Es difícil entender lo que pasa en Cataluña si no estás allí. España y Cataluña es como el hijo que tiene 18 años y se quiere ir de casa. El Gobierno de España tiene que sentarse, como un padre, y dialogar o el hijo se te va”.

Final en la selección: “Me quiero ir de aquí y cerrar mi etapa de la mejor manera posible. No por la puerta de atrás. Estoy convencido de que hay mucha gente en España que me aprecia. Quiero continuar por ellos. Me siento muy fuerte”.

Independencia: “En caso de independencia de Cataluña, habría un proceso de dos a tres años como el Brexit… Yo no me he planteado qué haría”.

Redes sociales: “Las redes sociales son mucho más frías. Si yo pusiera en una mesa a toda la gente que me silba en un estadio, estoy seguro de que no me volvería a silbar. De las redes sociales se pueden extraer diferentes interpretaciones”.

Referéndum: “El domingo se intentó hacer un referéndum y no se pudo llevar a cabo al cien por cien. No me he dedicado a pensar qué quiero ahora mismo. Mi prioridad es jugar ahora el partido con la selección. Yo puedo tener mi opinión, pero esto va a mucho más allá. Hay millones de personas que quieren votar. Otros en España que se manifiestan a favor de los catalanes. Pero no importa mi opinión. Importa que los políticos hagan su trabajo”.

Mensaje de S.M. el Rey: “Sinceramente no escuché al Rey. Estábamos jugando a la ‘pocha’. No lo vi. Ni pude”.