VÍCTOR PALACIOS | Siento, hoy más que nunca, un tremendo orgullo por la figura de Gerard Piqué. Ya no porque hable sin tapujos; no porque dé la cara tanto dentro del campo como fuera y en cualquier circunstancia; no porque se aleje del tópico fácil del futbolista aburrido, no: hoy nos ha dado una lección a todos.

Una lección de oratoria, de estilo propio, de diálogo, de entendimiento y de defensa de sus ideales tras los patéticos, lamentables y dolorosos insultos que recibió en su retorno a Las Rozas con la selección.

Los que dividen

Hay quienes intentan obligarle a que elija uno de los dos bandos, y da la sensación de que si el catalán no piensa como ellos es que no está comprometido. Pena. Esos son los que realmente dividen. Que se lo hagan mirar. El otro día había aficionados que desde la grada le gritaban “Piqué, cabrón, España es tu nación” y a la vez “vete a tu país”. Solo me queda reírme.

Marca propia

Lo primero que ha dicho al salir a la rueda de prensa es: “Preguntad todos, me da igual el tiempo: quiero solucionar esto”. A ver quién es el guapo que me saca el nombre de un futbolísta de su peso que haya hecho esto antes, más ahora, que los cracks utilizan sus medios para hablar; no necesitan para nada a la prensa.

Nadie le va a cambiar y desgraciadamente Gerard tampoco cambiará a los radicales que no entienden que la selección no es una competición de patriotismo. ¿Quienes se envuelven en la bandera española cómo pueden dudar de un señor que lo ha dado todo por la selección desde los 15 años?

Ambigüedad cero de Piqué

A ver si nos enteramos, Geri no es ambiguo: jamás ha dicho que sea independentista, únicamente desea que la gente de Catalunya se exprese. ¿Qué malo hay en eso?, ¿de verdad es tan difícil que nos entre en la cabeza? Criticar a la Guardia Civil y la Policía, tras el 1-O, por excederse con ciudadanos que únicamente llevaban un papel en la mano me parece lo más normal del mundo. Yo, sin ir más lejos, me sentí apenado, como muchos españoles y catalanes.

Hoy Piqué ha ido más allá asegurando que no es su caso, pero que tampoco habría ningún problema en que un independentista se enfundara la camiseta española: normalidad absoluta. ¿Quiénes ponen fronteras realmente? ¿qQuién mezcla? Reflexionemos: esto es fútbol, señores. En su día la mayoría apreció al campeón de Europa Marcos Senna y apoyó a Diego Costa.

Más Piqués y menos Arbeloas

Arbeloa sigue dolido con Piqué y ha echado más leña al fuego. Tras la rueda de prensa del defensa catalán escribió en Twitter: “Qué fácil es faltar al respeto a cualquiera que se te ponga por delante y luego pedirlo para ti. Quien siembra vientos recoge tempestades”.



Pienso que Álvaro, respetando por supuesto su opinión desde la libertad, vuelve a aprovechar la situación para sacar la cabeza. Creo que siempre quiso ser el Piqué del madridismo y se quedó en su marca blanca, nunca mejor dicho. Busca el retweet contra una persona que está al borde del precipicio. Demasiado fácil…

Hoy Don Gerard Piqué le ha metido un gol a los fanáticos: no se va, no os va a dar el gusto.