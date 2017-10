ULISES SÁNCHEZ-FLOR / ¿Tiene que dejar Piqué la selección? No. Esta decisión le corresponde a dos personas. Piqué y Lopetegui. Primero el jugador y después el seleccionador. Luego está el debate entre aficionados y el mediático. Muy diverso y acalorado.

Piqué no es un problema. Es una solución. Deportiva, seguro. Social, de cara a los aficionados, me temo que no. Piqué no va a ser bien recibido por todos cuando se vuelva a enfundar la indumentaria de la selección española. Tenemos que verle con ojos deportivos desde el momento en el que se incorpore a la concentración de Julen Lopetegui.

Lopetegui ha dejado claro que se deja el alma con la selección

Generar más división será agravar el problema social-deportivo. Lopetegui cuenta con el jugador. Le interesa el deportivo. Lo ha dejado bien claro. Ha resaltado su compromiso, actitud y rendimiento. El resto no lo contempla. Que haya ido a votar en un referéndum (ilegal), escrito un tuit pidiendo el derecho a decidir de los catalanes y demás declaraciones no influyen en la decisión de Lopetegui.



El que manda en la selección desde que el central entre por la puerta de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas es Lopetegui. El debate entre los aficionados va a existir. Es imparable. A Piqué se le pide coherencia. Me sumo. Si no quiere jugar con España, si no está cómodo, que lo diga y lo deje. Esto no es un trámite. Jugar con la selección española es un sueño y una ilusión. No es una obligación. Pero no ha dicho que renuncia. Aquí manda lo que digan Piqué y Lopetegui.