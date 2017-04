ULISES SÁNCHEZ-FLOR / Piqué se ha encargado de calentar el Clásico con sus palabras y tuits dirigidos al Real Madrid. El ambiente que puede vivir el central del Barcelona será hostil. No hay que ser muy inteligente para entender que recibirá la gran pitada. Se junta que es una final por la Liga, con la visita del eterno rival, más las manifestaciones y mensajes de un jugador que se ha encargado de alimentar la polémica.

Lo que más ha dolido es que Piqué se refiriera a los valores del club. Directiva, plantilla, ex jugadores y aficionados han mostrado su malestar. Piqué dijo que no le gustaban los valores del Real Madrid y que en el palco se movían los hilos. Insinuó que el Real Madrid tenía trato de favor judicial. Comparó los casos de Messi y Neymar, por presuntos fraudes fiscales, con el investigado de Cristiano. El club eligió no emitir ningún comunicado.

Las palabras de Piqué encontraron respuesta en Sergio Ramos

El último mensaje de Piqué, tras caer eliminado de la Champions, ha molestado. El azulgrana, en un tuit, criticó a la afición del Bernabéu por pitar a Cristiano Ronaldo en el partido ante el Bayern. Lo hizo para elogiar a los seguidores del Camp Nou que aplaudieron al equipo tras la eliminación ante la Juventus. Este dardos, evidentemente, es la guinda al mosqueo que hay en el madridismo con el azulgrana.

Sergio Ramos ha sido el único jugador que ha hecho de portavoz para defender al Real Madrid. El capitán le ha recordado que al Barcelona le ayudaron los árbitros contra el PSG. Antes, le dijo que barriera su parcela y así sucesivamente. Ramos y Piqué, amigos en la selección, se verán las caras en el Clásico del Bernabéu. Piqué se ha convertido en el gran protagonista del partido entre Real Madrid y Barcelona. Los decibelios en la grada serán altos.